KO-MEK'ten hibrit tohumla mücadele

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği branşı, ülkenin tarımsal alanda bağımsızlığı adına önemli bir yeri olan yerli tohum konusunda kursiyerlerine eğitim veriyor. Yerli tohumun aynı zamanda bir kültür mirası olduğundan hareket eden KO-MEK, bu kapsamda kursiyerlerine atadan kalma, yerli tohumları tanıtıyor. Bu sayede tarımın adeta baş düşmanı olan hibrit tohuma karşı önemli bir savaş veriliyor.

KO-MEK'in önemli istihdam branşları arasında yer alan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursu, yaz aylarından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Branş kapsamında kursiyerlere tohum yetiştiriciliği detaylı olarak öğretiliyor. Bu branşta eğitim alan vatandaşlar ellerindeki KO-MEK sertifikası ile devletten tarım desteği alabiliyor ve kendi işlerinin patronu oluyor.

Teknik olarak bilgi alan kursiyerler daha sonra sahaya çıkartılarak bu tohumları yerinde görme şansı yakalıyor. Geçtiğimiz günlerde de kursiyerlere saha çalışması yaptırıldı. KO-MEK Köseköy Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursiyerleri usta öğreticileri ile birlikte yerel tohumları incelemek üzere Kandıra Nar Köy'e gitti. Kursiyerlere burada hem tohumlar tanıtıldı hem de ekimi konusunda bilgi verildi.

Kursiyerler, yerel tohum konusunda kendilerine verilen bilgilerin önemine işaret etti. Hibrit tohumun tehlikelerinin son derece açık olduğuna dikkat çeken kursiyerler, kendilerinin de üretimde her zaman yerli tohumu tercih edeceklerini aktardı.