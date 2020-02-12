KO-MEK'ten Kandıralı hanımlara cenaze hizmetleri kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitim kursları, vatandaşların talepleri doğrultusunda kurslar açmaya devam ediyor. KO-MEK, bu çerçevede Kandıralı hanımların isteği kapsamında cenaze hizmetleri kursu açtı. Kursta, cansız manken üzerinde, cenaze yıkama ve kefenleme konusunda eğitim verildi. KO-MEK Kandıra Kurs Merkezi'nde açılan kursa toplam 20 kadın katıldı. 4 gün süreyle toplam 32 saat kurs gören Kandıralı hanımlar, cenaze hizmetleri konusunda önemli bir deneyim ve bilgi elde etti. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler KO-MEK sertifikası almaya hak kazandı.

Öte yandan eğitime katılan hanımlar, kendilerinden gelen talebi yerine getirerek, ilçelerinde cenaze yıkama ve kefenleme konusunda kurs açan KO-MEK'e teşekkür etti. Bu konuda çok az sayıda kişinin bilgisi olduğunu kaydeden hanımlar, “Bu işi bilen ve gönüllü olarak yapanlar azaldı. İlçemiz ve köylerimizde bayan cenazelerini yıkayıp kefenleyecek kişi bulmakta bazen zorlanıyorduk. KO-MEK'e bu eksikliğimizi ilettik ve eğitim istedik. Talebimiz olumlu yanıt aldı ve hemen eğitime geçildi. KO-MEK'e ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dediler.