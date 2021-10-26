KO-MEK'ten kurumlara eğitim desteği

Hasan Gemici Spor Salonunun toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlere Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğünde görev yapan 58 çalışan katıldı. Eğitimlerde, katılımcılar usta öğreticilerle karşılıklı soru cevap şeklinde, merak ettikleri konular üzerinde detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Eğitimlerde doğalgaz yakıtı ve kalorifer kazanı kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Doğalgaz yakıtının özellikleri, ısınmada kullanılan doğalgaz türleri oluşumu ve nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgiler vererek katılımcıların konuyu daha iyi anlamasını sağlayan eğitimciler, doğalgaz yakıtının kullanımı ve tehlikeleri hakkında uzun uzun bilgiler aktardı.