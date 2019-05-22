KO-MEK'ten polis memurlarına işaret dili eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, engelli vatandaşlara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda KO-MEK tarafından polislere de işaret dili eğitimi veriyor. Eğitim, işitme engelli vatandaşların toplumsal olaylardaki olası mağduriyetinin anlaşılması amacı ile polis memurları KO-MEK eğitmenlerinden işaret dili eğitimi alıyor. Eğitimler, Başiskele Polis Merkezi'nde tüm hızıyla sürüyor. KO-MEK işaret dili usta öğreticileri tarafından verilen eğitime halen 26 polis memuru katılıyor.

Eğitimde polislere öncelikli olarak işaret dili alfabesi öğretiliyor. Ardından kelime bilgisine geçiliyor. Bu çerçevede işitme konuşma engelli bir vatandaşın polisle iletişiminde gerekli olan kelimeler öğretiliyor. Eğitim ilerledikçe polisler aldıkları bu kelime bilgileriyle cümle kurmaya başlayacak. Eğitim kapsamında ayrıca aile, zaman kavramları, il ve yerleşim adları, fiiller, sağlık-güvenlik terimleri, beden dili, jest ve mimikler öğretiliyor. Eğitim, polisin olası toplumsal olaylarda mağduriyet yaşayan işitme ve konuşma engelli vatandaşla doğrudan iletişimini sağlayacak.