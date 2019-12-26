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KO-MEK'ten resim sergisi

KO-MEK Yeniköy Kurs Merkezi resim branşı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan Karma bir resim sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Yeniköy Kurs Merkezi resim branşı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan Karma bir Resim Sergisi açtı. Yeteneklerin tuvallere yansıdığı sergi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Kursiyerleri bu önemli günlerinde, Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz, KO-MEK yöneticileri ve usta öğreticileri yalnız bırakmadı.


Yağlı boya, kara kalem ve akrilik tekniklerinden oluşan sergide KO-MEK kursiyerlerinin 100 adet eseri yer aldı. Üç yıllık bir emeğin sonucunda sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler beğeni ile izlendi. Serginin Pazar gününe kadar açık kalacağı belirtildi.

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