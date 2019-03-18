İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KOBİS sistemi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KOBİS (Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi) Projesi’nde açılan 35 yeni nesil istasyonun tanıtım programı gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KOBİS (Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi) Projesi'nde açılan 35 yeni nesil istasyonun tanıtım programı gerçekleşti.



Seka Park Kabin durağı yanında bulunan KOBİS Palmiye istasyonunda yapılan tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ali Bilgi, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı. KOBİS'in çevreci bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bisiklet hem sağlık hem de önemli bir ulaşım aracı. Amacımız KOBİS ile şehir içinde farkındalık oluşturmak. Vatandaşlarımızın bisiklet kullanarak ulaşım ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bisiklet ile ulaşım hem tasarruflu hem de sağlık açısından önemli. Yenilenen KOBİS istasyonlarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. İlk etapta İzmit şehir merkezinin ulaşım ağına entegreli bir şekilde tasarlanarak şehrin muhtelif bölgelerinde 18 Akıllı Bisiklet İstasyonu, 240 Adet Akıllı Park Ünitesi ve 120 Adet akıllı bisiklet bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.