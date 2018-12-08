Kocaeli 9 bin ağaçla daha da yeşillendi

Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından doldurularak kapatılan dolgu sahalarına ağaç dikerek yeşillendiriyor. İnşaat atığı ve hafriyat toprağı gibi malzemelerin dolgu alanlarında düzenli bir şekilde yığılmasından sonra ağaç dikiminin yapılması çevre görseli acısından önem arz ediyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı 2018 yılı içerisinde il genelindeki 4 dolgu sahasına yaklaşık 9 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında 3 bin adet Sepetçi, bin 500 adet Gündoğdu, 3 bin adet Yenikent ve bin 100 adet Tavşanlı dolgu alanlarına ağaç dikimi gerçekleştirdi. Yaklaşık olarak 9 bin ağacın dikildiği alanlar çevre acısından daha güzel bir görünüme kavuşmuş oldu. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri dolgu alanlarının görsel acıdan daha da zenginleşmesi için 22 farklı türde ağaç dikimi gerçekleştirdi.