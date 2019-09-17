‘Kocaeli Anne Şehir' projesi çalışanlarına eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından annelere yönelik etkinlikler ve faaliyetler düzenleyen ‘Kocaeli Anne Şehir' projesi geçtiğimiz dönem birçok kadına hizmet verdi. Yeni dönem için de hazırlıklarına son hız devam eden projenin idarecileri, antrenörleri ve uzmanları hizmet içi eğitim yaparak sundukları kaliteyi arttırmak için çalışıyor. Proje kapsamında kadınlara verilecek hizmetin kalitesini daha da yukarıya taşımak için alanında uzman kişiler tarafından projede yer alan personele seminer verildi. İlk seminerde proje idarecileri, antrenörleri ve uzmanlarına Kocaeli Üniversitesi Tıbbı Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Emel Ergül tarafından “Sürdürülebilir Sağlık için 5 Çember Metodu” eğitimi verildi.

İzmit İl Sağlık Müdürlüğü eğitim biriminden Songül Gölükcü ve Nurcihan Özer tarafından kadın sağlığı, kanser çeşitleri, kanserde erken teşhis, tarama ve eğitim konusunda seminer verildi. Son olarak Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Karagün, ‘İletişim Nedir', ‘Sağlıklı İletişim Kurmanın Yolu', ‘İletişimde Ön Görülen Kurallar', ‘İletişimin Önündeki Engeller', ‘İletişimin Önemi', ‘İletişimde Sen Dili Ben Dili' ve ‘Hitap Şekli' konularında eğitim gerçekleştirdi.