Kocaeli Atlı Spor Kulübünde eğitmen değişikliği

Kocaeli Atlı Spor Kulübü, İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübünden binicilik antrenörü ve at eğitmeni Burak Korkmaz'ı transfer etti.

Kocaeli Atlı Spor Kulübü yönetimi, İzmir'den antrenör transfer etti. Binicilik antrenörlüğüne İzmir Atlı Spor Kulübünden Burak Korkmaz getirildi. Uzun süredir İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübünde binicilik antrenörü ve at eğitmeni olarak görev yapan 31 yaşındaki Burak Korkmaz'ın çeşitli yarışmalarda kazanılmış çok sayıda şampiyonluğu ve derecesi bulunuyor.