Kocaeli basketbolunun alt yapı şampiyonu Kağıtspor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor U18 Basketbol Takımı, Kocaeli U18 Ligi B Grubu'nda şampiyon oldu.

Kocaeli'yi Basketbol 2. Liginde A takım seviyesinde temsil eden Büyükşehir Belediye Kağıtspor her yıl A takıma en az bir sporcu mottosu ile yapılandığı alt yapı takımlarında başarıya ulaştı. 12 takımın mücadele ettiği Kocaeli U18 Ligi B Grubu'nda mücadele eden mavi beyazlılar lig boyunca oynadığı 12 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Grup elemeleri kapsamında Play-Off'da 6 maça çıkan Büyükşehir Kağıtspor, elemeler kapsamında 6 maçta yenilgi almadan bitime 1 maç kala U18 Kocaeli şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ödül töreninde Kocaeli Şampiyonu olan Büyükşehir Kağıtspor U18 Basketbol Takımı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'nden şampiyonluk kupasını aldı. Elde ettiği başarı ile 10-14 Mart tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenecek olan U18 Basketbol Marmara Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcuların hedefi Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.