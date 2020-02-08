Kocaeli beyaz örtü ile kaplandı

Kocaeli'de dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile ilin büyük bir bölümü beyaz örtü ile kaplandı.

Dün gece saatlerinde başlayan yağış ile ilin büyük bir bölümü beyaza büründü. Sabah saatlerinde de devam eden yağış ile kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere şehir merkezi de beyaz örtü ile kaplandı. Etkisini sürdüren yağış sonrasında Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de ise kar kalınlığı 144 cm'e ulaştı.

Devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuzluk yaşanmaması adına belediye ekipleri de temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.