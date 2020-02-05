Kocaeli Bilim Merkezi'ne ziyaretçi akını

Okulların yarıyıl tatiline girdiği karne döneminde Kocaeli Bilim Merkezi ziyaretçi akınına uğradı. İlimizden ve çevre illerden gelen bireysel vatandaşların ve grupların yoğun ilgi gösterdiği Kocaeli Bilim Merkezi, sömestr döneminde 15 bin kişiyi ağırladı. Dünyanın en büyük bilim merkezi olan Amerika'daki Exploratorium Bilim Merkezi danışmanlığında kurulan merkezde 4 adet galeri bulunuyor. Dinamik Dünyamız, Algı ve Gerçeklik, Bilimin Sultanları ve Su Alanı Galerileri'nde 215 deney düzeneği bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi SEKA alanının içinde yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile kurulan Kocaeli Bilim Merkezi, 7'den 70'e herkesin keyifli vakitler geçirebileceği bir alan. 18 bin 650 metrekare kapalı ve açık alan üzerine kurulan merkez, Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.