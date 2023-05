Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: "Dergi kapaklarıyla Türkiye'ye diz çöktüreceklerini zannediyorlar"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İngiliz The Economist dergisi her seçim olduğu gibi yine manşetleriyle milletimizin iradesini hedef alıyor. Dergi kapaklarıyla sözde Türkiye'ye diz çöktüreceklerini zannediyorlar. Ama Türkiye milli iradeye parmak sallamak isteyenlere izin vermedi, vermeyecek. 14 Mayıs seçimi bir tarafta Amerikan mandasını isteyenlerle diğer tarafta da tam bağımsız Türkiye için çalışanların arasında olacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti temsilcileriyle birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. "Milletimiz her zaman yanımızda oldu" diyen Başkan Büyükakın, "Dünyada ve bölgesinde söz sahibi olan, teknolojik gelişmesinin yanı sıra katma değerli ürünler üretmesiyle her geçen gün daha da güçlenen Türkiye'yi engellemek isteyenler 14 Mayıs'ı bir kurtuluş olarak görüyor ama sandıklar açıldığında hayalleri suya düşecek. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her alanda büyümeye devam edecek. İngiliz The Economist dergisi her seçim olduğu gibi yine manşetleriyle milletimizin iradesini hedef alıyor. Dergi kapaklarıyla sözde Türkiye'ye diz çöktüreceklerini zannediyorlar. Ama Türkiye milli iradeye parmak sallamak isteyenlere izin vermedi, vermezde, yine vermeyecek" diye konuştu.

Başkan Büyükakın, “Bugün İHA'sıyla, SİHA'sıyla lider, Kaan'ı, uydu sistemleri ile de göz korkutan bir Türkiye var. 14 Mayıs seçimi, bir tarafta Amerikan mandasını isteyenlerle diğer tarafta da 'tam bağımsız Türkiye' için çalışanların arasında olacak. Halkımız cesurların yanında olacak, 14 Mayıs'ta sandığa giderek en güzel cevabı vererek cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçecek. Büyüyen ve güçlenen Türkiye ile birlikte Kocaeli her geçen gün gelişiyor. Büyük hizmetleri hayata geçirirken bunu sizlerin desteği ile yapıyoruz. Bugün köylerimize doğalgaz götürüyoruz. Sevindikli'yi de doğalgaz ile buluşturduk. 'Doğalgaz çıkaramazlar' diyenlere inat ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan ve devreye alınan Karadeniz gazı ülkemizin sistemine dahil oldu" ifadelerini kullandı.