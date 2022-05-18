Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinde canlı yayın gerginliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısında Başkan Tahir Büyükakın ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir arasında canlı yayın önergesiyle ilgili tartışma çıktı. Taşdemir'in, meclisin canlı yayınlanması talebini gereksiz bulan Büyükakın, "Burası meclis, siyasetçilerin bilek güreşi yaptığı yer değil" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mayıs ayı olağan meclis toplantısının 1. birleşimi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yönettiği mecliste, 125 gündem maddesi karara bağlandı. Bir sonraki oturumda ise 40 maddenin görüşülmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, mecliste canlı yayın tartışması yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, meclisin canlı yayınlanmasına ilişkin önergesini meclise sundu.

Taşdemir, "Meclis toplantılarının canlı yayın yapılarak halkımıza ulaştırılması noktasında geçtiğimiz yıldan bu yana 2 kez meclis önergesi verdik. Her seferinde, kısa sürede yapılacağına dair cevaplar verdiniz. 3 yıl geçmesine rağmen hala meclis toplantılarını ısrarla canlı olarak yayınlamaktan kaçınıyor olmanızın gerekçesi nedir? Bu konuda ne zaman adım atmayı düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Gereksiz olduğunu düşünüyorum"

Başkan Büyükakın, Taşdemir'in önergesine ilişkin, "Ben size 'Canlı yayın kısa sürede yapılacak' demedim. 'Burayı şov alanına çevirme gibi bir yol açar. Herkes meclis toplantısının gündemini değiştirmek, reklam yapmak için kullanır' dedim. İlk önergede 'Burası uygun değil, yeni meclis salonuna geçtiğimizde yaparız' demiştiniz. Vatandaşın talebi olduğunu düşünmüyorum ve gereksiz olduğunu düşünüyorum ki örneklerini de görüyoruz" diye konuştu.

"Burası siyasetçilerin bilek güreşi yaptığı yer değil"

"Biz yayına karşı değiliz" diyen Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası Büyükşehir Belediye meclisi. Siyasetçilerin bilek güreşi yaptığı yer değil. Burada kalite olsun istiyorum. Meclisin huzurunun kaçacağını düşünüyorum. Şu ana kadar konuştuğumuzun topluma ne faydası var? Neden rahatsız olayım ki ben canlı yayından. Bu ortam sadece kavgaya sebep olur, ben bu mecliste kavga istemiyorum"