Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 41 binden fazla öğrenci sporla tanıştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın sporu tabana yaymak amacıyla 12 ilçede ücretsiz olarak hayata geçirdiği Spor Okulları'ndan kış ve yaz sezonu boyunca 41 binden fazla öğrenci faydalandı. Kocaeli genelinde 12 ilçe ve 117 spor tesisinde yapılan kurslarda 6-14 yaş arasındaki çocuklara masa tenisi, basketbol, voleybol, hentbol, cimnastik, satranç, güreş, badminton, atletizm ve yüzme olmak üzere toplam 10 branşta eğitimi veriliyor.

Alanında uzman antrenörlerin görev yaptığı spor okullarında, 2018-2019 eğitim kış dönemi boyunca 32 bin 800, yaz döneminde ise 8 bin 200 öğrenci eğitim aldı. Toplam 41 binden fazla öğrenci spor okulları sayesinde kötü alışkanlıklarından uzaklaştırılırken, öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirilip yetenekli olan öğrenciler tespit edildi.