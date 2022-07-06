Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Düzce'de yaraları sarıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketi yaşanan Düzce'de afetin yaralarını sarıyor.

Düzce'de sağanak yağış geçtiğimiz hafta hayatı olumsuz etkileyerek sel ve toprak kaymasına sebep olmuştu. Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Düzce'ye de iş makineleriyle yardım götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara katkı sunuyor. Uğursuyu deresinde yaşanan sel taşkınının getirdiği birikintiyi dozerle temizleyen fen işleri daire başkanlığı ekipleri, köylere ulaşımın sağlandığı yolun açılması için dere yatağı temizleme ve yol yapım çalışması yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi bölgede bir haftadır çalışmalara katılıyor. Düzce'de ekipler, 1 tır, 1 dozer ve 4 personelle yol açma, yol genişletme dere yatağı genişletme çalışmaları yapıyor.