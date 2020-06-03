Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri hizmete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde bulunan Halk Kütüphanesi ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphaneleri korona virüs salgının düşüş seyri göstermesi ile 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başladı. Sosyal mesafe ve dezenfeksiyon önlemlerinin alındığı kütüphanelerde ders çalışmak isteyen, ödev hazırlamak için kaynak araştırması yapan öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren kütüphanelere geldi.

Sandalye ve masalar arası mesafelerin arttırıldığı, maskesiz kimsenin alınmadığı kütüphanelerin giriş-çıkışlarına el dezenfektanları konuldu. Ödünç alınan kitapların da bir süre bekletilmesi sonrası raflara yerleştirildiği Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde, havalandırma işlemleri de klimalar yerine daha sağlıklı olan cam açılarak doğal yollarla yapılıyor. Kütüphaneler gün sonunda düzenli olarak dezenfekte edilerek ertesi güne hazırlanıyor.