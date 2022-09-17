Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'den Türkiye'ye örnek eğitim projeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projelerle 7'den 70'e tüm vatandaşlara yönelik eğitimlerine devam ediyor. Kocaeli'de 2020 yılından itibaren okullarda 294 robotik kodlama atölyesi kuruldu.

Kocaeli'yi eğitim üssü haline getirmek için çeşitli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitim proje ve desteklerini her geçen yıl artırıyor. Teknoloji destekli eğitim modellerinden çeşitli derecelerdeki akademileriyle büyükşehir, her yaştan kent sakinin eğitim imkanlarından faydalanmasını sağlıyor. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Üniversite bünyesinde 2014 yılından bu yana yaklaşık 200 bin öğrenciye kapılarını açtı. Akademi Lise, 9 ilçe 11 merkezde aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor. 17 Bilgievi'nde sadece 2021/2022 eğitim öğretim döneminde 18 binin üzerinde öğrenci eğitim gördü. Büyükşehir diğer yandan başarılı öğrencileri de ödüllendiriyor.

Lise ve üniversite giriş sınavlarında dereceye giren öğrenciler, gençlik kamplarında aileleriyle birlikte tatil yapma imkanına kavuşuyor. Önümüzdeki yıl da dereceye giren öğrenci ve aileleri kamplarda misafir olacak. Birebir Öğrenme Projesinde her yıl 6. sınıf öğrencilerine 2010 yılından bugüne kadar 260 tablet dağıtıldı. 2017-2020 arasında ise 79 okula, 102 fen-kimya-fizik-biyoloji laboratuvarları kuruldu. Ardından ivme kazanan proje Kocaeli Robotik Kodlama Atölyelerinin (KODELİ) hayata geçmesini sağladı. 2020 yılından itibaren 294 robotik kodlama atölyesi okullara kuruldu. Halihazırda kodlama atölyesi kurulum çalışmaları tüm okulları kapsayacak şekilde devam ediyor.

Halk üniversitesi KO-MEK'te 2021/2022 yılında 215 branşta 67 bin kursiyer eğitim gördü. KO-MEK kursları açıldığından bu yana 359 branşta 750 bini aşkın kursiyere çeşitli alanlarda eğitim verdi. Büyükşehirin projelerinden biri olan Ustam Kocaeli ise 8 farklı meslek alanında 212 kursiyere eğitim verdi. Bu kursiyerlerden 131'i istihdam edilerek önemli bir oran yakalandı. KBB Konservatuarı ise müzik, geleneksel sanatlar, güzel sanatlar ve bale dallarında eğitimlerine devam etti. 2021/2022 eğitim öğretim döneminde 7 bölüm 27 branş ve 10 koro ile faaliyet gösteren KBB Konservatuarı toplamda 797 kent sakinine yarı zamanlı eğitim-öğretim sistemi ile hizmet verdi. Konservatuvar, şimdiye kadar 25 bin Kocaeliliye akademik bir eğitim anlamında rehberlik etti. 2018 yılından bugüne kadar Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yaklaşık 500 öğrenci yararlanırken hali hazırda 110 öğrenci eğitim almaya devam ediyor. 2014 yılından beri faaliyet gösteren Beyaz Kalpler'den ise yaklaşık 400 öğrenci yararlandı. Halen 40 öğrenci eğitim alırken Gebze'de de yeni bir Beyaz Kalpler hizmet binasının yapımı devam ediyor.