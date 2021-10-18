Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına konut

Pandemi sürecinde salgına karşı büyük destek veren sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kent Konutları projesi için start vermişti. 30 Eylül'de tanıtımı yapılan proje için 23 Kasım Salı günü Kent Konut Genel Müdürlüğü'nde ihale gerçekleştirileceği duyuruldu. Kartepe Kent Meydanı'na yakın bir yerde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire olarak yapılacak olan proje, 502 konuttan oluşacak. 1-15 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan konutlara 758 sağlık çalışanı başvurdu. 502 daire için hak sahibi olanlar, yapılacak kura ile belirlenecek.