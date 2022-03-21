Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yılın en başarılı kültür sanat ödülü

Ankara'da düzenlenen Kültür Sanat Kongresi'nde 2021 yılının en başarılı kurumsal kültür ve sanat ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti yerel yönetimler ile çevre, şehir ve kültür başkanlıklarının düzenlediği Kültür Sanat Kongresi'nde 2021 yılının en başarılı kurumsal kültür ve sanat ödülüne layık görüldü. Ödülü sosyal medya hesabından duyuran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Belediyemizi bu özel ödüle layık gören yerel yönetimler ile çevre, şehir ve kültür başkanlıklarımıza şükranlarımı sunuyor, emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sanat da Kültür de Mutlu Şehir Kocaeli'de” dedi.

Düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi" Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Kongreye yaklaşık 200 belediye başkanı katıldı. Kongrenin kapanış gününde yerel yönetimlerde kültür-sanat ve konservatuvar alanında başarılı çalışmalar yapan belediyelere ödül verildi. Bu ödüllerden biri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi söz konusu ödüle kültür hizmetleri ile birlikte, belediye konservatuarındaki kaliteli eğitimi dolayısıyla layık görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 2021 yılında da; Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale olmak üzere 7 ayrı bölümde ve 27 sanat dalında toplam 447 öğrencisine sanat eğitimi verdi.