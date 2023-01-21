Kocaeli Büyükşehir bir yılda 124 bin 779 fidanı toprakla buluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde Karamürsel Dereköy'e bin ağaç fidanı dikecek. Büyükşehir geçtiğimiz yıl 124 bin 779 ağaç fidanı dikerken 603 bin 212 mevsimlik çiçeği de toprakla buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin tüm noktalarında yeşillendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çevre bilincinin oluşturulması için çeşitli etkinlikler düzenleyen Kocaeli büyükşehir, farklı noktalarda ağaç dikim çalışmalarına ise devam ediyor. Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde Karamürsel Dereköy'e bin ağaç fidanı dikilecek. Ekipler tarafından başlatılan dikim çalışmaları çerçevesinde ıhlamur, dişbudak, akasya, sedir ve fıstık çam fidanları toprakla buluşmaya başladı. Bölgenin doğal örtüsüne uygun olarak seçilen fidanlar yıllar içinde kent sakinlerinin nefes almak için tercih edeceği binlerce noktadan biri haline gelecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 124 bin 779 ağaç fidanı dikerken 603 bin 212 mevsimlik çiçeği de toprakla buluşturdu.