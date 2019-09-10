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Kocaeli Büyükşehir Konservatuarı yetenek sınavına yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’na başvuru yapan bin 369 kişi yetenek sınavında hünerlerini sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'na başvuru yapan bin 369 kişi yetenek sınavında hünerlerini sergiledi.


Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavı gerçekleştirildi. 17 gün süren başvuru sürecinde bin 369 kişi yetenek sınavına girmek için başvuru yaptı. Sınav giriş belgeleriyle belirtilen saatte Leyla Atakan Kültür Merkezi, Geleneksel Sanatlar Merkezi, Güzel Sanatlar Merkezi ve Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki yetenek sınavına giren adayların müzik duyum yetenekleri ölçüldü. Yapılan yetenek sınavında başarılı olanlar Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk din musikisi, batı müziği, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve bale bölümlerinde eğitim almaya hak kazanacak.


Bale ve hat bölümleri için 4 yıl, çocuk resim ve dini musiki bölümleri için 2 yıl, diğer bölümler içinse 3 yıl temel sanat eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının alanında etkin ve başarılı eğitmenler görev alıyor. 11 Eylül Çarşamba günü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından konservatuvarda eğitim almaya hak kazanan 319 kişi 13 Eylül Cuma mesai bitimine kadar kayıt yaptıracak.

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