Kocaeli Büyükşehir'de Mobil Ofis hizmeti başladı

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanmasına yönelik yeni bir hizmeti devreye aldı. Sunulan kart birimindeki hizmetlere destek amacıyla geliştirilen Mobil Ofis projesi faaliyetlerine başladı. Mevcut sabit hizmet ofisleri haricinde yerinde hizmet amaçlanarak geliştirilen proje kapsamında çift dingilli kapalı karavan ile hizmet verilmeye başlandı. İlk çalışmalar Karamürsel ilçesinde uygulanıyor.

Enerjisini kendi üretiyor

Yaptırılan kapalı karavanın elektrik ihtiyacı üstüne monte edilen güneş enerjisi paneli ile sağlanıyor. Ayrıca karavan içerisinde led aydınlatmalar, 2 adet hizmet masası, oturma grubu, internet bağlantısı ve klima bulunuyor. Karavan içerisine seyahat kartları ve KOBİS birimleri için bilgisayarlar, yazıcılar ve kart baskı makinaları kuruldu.

İlk uygulamaya Karamürsel ilçesinde başlandı

Mobil Ofis karavanı ile taleplerin yoğunlaştığı bölgelere anında gidilerek hizmetlerin hızlandırılmasıyla vatandaşların memnuniyetlerinin arttırılması da amaçlanan Mobil Ofis projesinin ilk uygulamasına Karamürsel ilçesinden başlandı. Karamürsel İskelesi parkında konuşlandırılan Mobil Ofis Karavanı 1 hafta süre ile anılan yerde vatandaşlara hizmet verecek.

Yoğunluğun önüne geçilecek

Özellikle okulların eğitim öğretime başladığı zamanlarda yaşanan öğrenci kartı yoğunluklarının da Mobil Ofis ile azaltılması hedefleniyor. Başladığı günden bu güne vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve memnuniyetine karşılık Kocaeli geneline yayılan KOBİS istasyonlarının sayısı 3. Etap projesinin tamamlanmasıyla 2019 yılında toplamda 70 adet istasyon faaliyette olacak. Bu amaçla Mobil Ofis karavanında KOBİS kartı işlemleri için de bir hizmet masası hazırlandı. Mobil Ofis karavanı yaz aylarında sahil bölgelerinde de hizmet verecek ve Kocaeli'nin 12 ilçesinde ihtiyaç duyulan yerlere anında hizmet götürecek.