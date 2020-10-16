Kocaeli çiftçisine 20 bin tavuk desteği

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerekli şartları sağlayan çiftçilere katkı sunuyor. Kocaeli genelinde tavukçuluğun geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen “Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi” kapsamında 20 bin tavuk Kocaelili çiftçilere verildi. Yüzde 50 hibeli olarak uygulanan proje kapsamında Atak-s cinsi tavukların yanında askılı yemlik, askılı suluk, 10 gözlü folluk, su deposu, çeltik ve yumurta yemleri de yüzde 50 hibe ile verildi.

Projeden yararlanan Ömer Yılmaz, 30 yıldır tavuk yetiştiriciliği yaptığını belirterek, “Bu işi doğal olarak yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene Büyükşehir Belediyesi'nden Atak-s tavuğumuzu almıştık. Bu sene de 200 adet tavuğumuzu aldık” dedi. Tavukları yüzde 50 hibe ile aldığını belirten Yılmaz, “Aynı şekilde yemler de yüzde 50 hibe ile verildi. Maliyetimizi düşürmüş olduk. Kim vesile olduysa teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir'den aldıkları tavuğun çok uyguna geldiğini belirten Bayramoğlu, “Yem konusunda da daha uyguna mal oldu. Belediye çok büyük avantaj sağladı bize. Seçilen tavuk cinsi de çok isabetli bir tercih olmuş. Daha sağlık olduğu için gezen tavuklar tercih ediliyor. Benden yumurta alan bir bayan sadece torunu için bu yumurtayı alıyordu. Bunun çok sağlıklı olduğunu düşünüyordu” şeklinde konuştu.

Kadın girişimcilere de seslenen Bayramoğlu, “Sürekli hazır tüketerek hiçbir şey olmuyor. Sabahları kümesten yumurta almak bile çok keyif verici. Tüm kadınlara eğer imkânları varsa bir şeyler üretmesini, kendi çabalarıyla bir şeyler yapmasını tavsiye ediyorum. Üretmek ülkemiz için de kendimiz için de son derece önemli” diye konuştu.

2017 yılında başlatılan proje kapsamında en az 50 metre kare ve üzeri kapalı kümes alanı ve etrafı tel çit ile örülü bin metrekare dolaşma alanı bulanan çiftçilere yüzde 50 hibeli Atak-s cinsi yumurta verimi yüksek tavuk desteği veriliyor. 3 yılda 17 bin adet tavuğu çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak veren Büyükşehir, bu sayıyı 20 bine çıkardı.