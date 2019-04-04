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Kocaeli Devlet Hastanesindeki yangın paniğe neden oldu

Kocaeli Devlet Hastanesinin Onkoloji Bölümünün dış cephesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.



Olay, Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onkoloji Bölümünün yangın merdiveni kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda hastanenin dış cephesinde yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye çok sayıda sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler hastanenin iç kısmına sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında dumandan etkilenen olmazken, hastanenin dış cephesinde maddi hasar oluştu.


Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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