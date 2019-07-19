Kocaeli Emniyeti kadına şiddeti önleme konusunda bilgilendirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında şiddete uğrayan kadınların korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konularında eğitim düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ce Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından hazırlanan Eğitimdeyiz Projesi kapsamında verilen ve 4 gün süren eğitimlerde kadına karşı şiddetle mücadeleye ilişkin mevzuatta polisin rolü, kadına karşı uygulanan şiddet çeşitleri ve sebepleri anlatılarak bu gibi durumların önlenmesine karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen eğitimlerde ayrıca kadına yönelik şiddeti önleme adına geliştirilen Kadın Destek “KADES” uygulaması hakkında bilgiler verildi.