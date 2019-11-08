İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli Emniyetine çelik bariyer desteği

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Fen İşleri atölyesinde imal edilen 650 adet çelik bariyer, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.


Körfez Belediyesi, kurum ve kuruluşlara desteğini sürdürüyor. Körfez dışında İl Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımında olan çelik bariyerler konusunda da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri desteğini verdi. Ortak yürütülen çalışma sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde üretilen 650 adet çelik bariyer, Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


Çalışma hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir, “Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüz ile ortak yürütülen çalışma sonrasında hazır hale getirdiğimiz 650 adet çelik bariyeri kendilerine teslim ettik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.