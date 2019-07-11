Kocaeli Fuarında Emre Aydın rüzgarı esti

yıl yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan Emre Aydın'ı izlemeye gelen binlerce kişi alanı tıklım tıklım doldurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz etkinlikleri Türk pop-rock sanatçısı Emre Aydın'ın verdiği konserle devam etti. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde gerçekleştirilen Emre Aydın konserinde, şarkıcı en sevilen şarkılarını Kocaeliler için söyledi. Konser öncesi alanı dolduran binlerce kişinin eşlik ettiği konserde Emre Aydın rüzgarı esti.

En sevilen şarkılarını Kocaeli sahnesinde seslendiren Emre Aydın, konser alanını dolduran binlerce kişiye teşekkür etti. Uzun süredir gelemediği Kocaeli'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Aydın, konser sonunda kulise geçerek engelli bir hayranının ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Kocaeli Fuarı ile sınırlı kalmayan yaz konserleri, Gebze Metin Oktay Stadı'nda 26 Temmuz Cuma Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri ile devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı'nda 24 Temmuz Murat Kekilli, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer konseri ile vatandaşlara coşku dolu saatler yaşatmaya devam edecek.