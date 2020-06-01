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Kocaeli göletlerine 45 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kocaeli’de bulunan göletlere, doğal çeşitliliği arttırmak amacıyla 45 bin adet yavru sazan bırakıldı.

Kocaeli'de bulunan göletlere, doğal çeşitliliği arttırmak amacıyla 45 bin adet yavru sazan bırakıldı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması, kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması amacıyla su ürünleri kaynakları balıklandırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 45 bin sazan balığı yavrusu Kocaeli'de bulunan Sipahiler, Sevindikli, Safalı, Ütük, Arıklar, Şahinler, Bayraktar, Çayırköy ve Ketenciler göletlerine bırakıldı.

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