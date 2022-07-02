İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kocaeli, görsel aydınlatmalarla renkleniyor

Kocaeli’de devam eden görsel aydınlatma projesiyle kentin önemli noktaları daha canlı görüntüye kavuşturuluyor.

Kocaeli'de devam eden görsel aydınlatma projesiyle kentin önemli noktaları daha canlı görüntüye kavuşturuluyor.


Kocaeli'nin çehresini değiştirerek vatandaşın daha nezih ortamlarda yaşamalarına imkan sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda kentin önemli ve prestijli noktalarını görsel aydınlatmayla canlı tutuyor. ‘Mutlu şehir Kocaeli' vizyonu çerçevesinde görsel aydınlatma projesini tüm kente yayan Büyükşehir ekipleri, Kocaeli Üniversitesi, Çayırova Fatih Caddesi ve Darıca Millet Bahçesi girişindeki kavşaklarda bulunan görsel aydınlatmalara renkli bir görünüm kattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.