Kocaeli güne sisle başladı

Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Sis, D-100 Karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 40 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde etkisini gösteren sis sebebiyle sürücüler dikkatle ilerlerken, yayalar ise zaman zaman yürümekte zorluk çekti.