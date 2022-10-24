Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, paydaş kurumlarla toplantı yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, Kocaeli genelinde trafik, demiryolu, liman ve endüstri dahil olmak üzere tüm gürültü kaynakları için stratejik gürültü haritaları 2015 yılında hazırlanmıştı. Hazırlanan “Kocaeli Stratejik Gürültü Haritaları” sonuçlarına göre “Kocaeli İli Gürültü Eylem Planı Hazırlanması” projesi çalışmaları 2018 yılı sonu itibari ile tamamlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Vatandaşları gürültüden uzak, sessiz ve sakin, daha huzurlu, sağlıklı, kaliteli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla Stratejik Gürültü Haritalarının ve Eylem Planlarının revize edilmesi çalışmalarına başlandı. Bu çerçevede, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sivil Toplum Merkezi'nde paydaş kurumlarla toplantı yapıldı. Toplantıda, Kocaeli Stratejik Gürültü Haritalarının güncellenmesi ve bu haritaların sonuçları doğrultusunda gürültü yönetim alanlarının belirlenmesi karara varıldı.

Paydaşlarla birlikte belirlenen alanlarda, gürültü düzeyinin düşürülmesi de dahil olmak üzere, gürültü ile ilgili sorunları ve etkileriyle baş etmek için teknik önlemler, planlar, etkinlikler ve yaptırımlar tespit edilerek diğer kurumlar ile yapılacak toplantı sonuçlarının analizi sonucu ilgili mevzuat standartlarına uygun “Kocaeli Gürültü Eylem Planı” güncellenecek. 2023 yılı sonuna kadar hazırlanacak “Kocaeli Gürültü Eylem Planı” kamuoyu ile paylaşılacak ve alınacak önlemlere yönelik çalışmalar başlatılacak.