İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kocaeli heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti 28.

Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın ile birlikte Kocaeli heyetini kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Vekili olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.