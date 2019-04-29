Kocaeli heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın ile birlikte Kocaeli heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Vekili olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.