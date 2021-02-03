Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'ndan bin 400 personeline deprem eğitimi

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 2021 yılının deprem yılı olarak belirlenmesi kapsamında, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca deprem anında yapılması gereken hususlar ve vatandaşların tahliyesi ve barınma alanlarına yerleştirmeleri konusunda eğitim verildi. 10 ilçe ve 2 cezaevinde görev yapan bin 400 jandarma personeline, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.

Ayrıca, olası bir deprem neticesinde enkaz altındaki vatandaşların tahliyesinde önemli rol oynayacak olan İl Jandarma Komutanlığında görevli Arama Kurtarma Köpeği Kor'un da katılımı ile uygulamalı eğitim yapıldı.