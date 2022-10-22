Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti Erasmus Projesi için Prag'ta

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapanlardan oluşan heyet, Erasmus projesi çerçevesinde Prag'a gitti.

Kocaeli İl Milli Eğitim ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapanlardan oluşan heyet, Erasmus Projesi çerçevesinde Prag'a giderek bir dizi ziyarette bulundu. Türk heyetini ardından Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ağırladı. Prag Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Erasmus projesi çerçevesinde Prag'a gelen, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Heyetimiz, sefaretimizi de ziyaret ederek, Büyükelçimiz Egemen Bağış ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Büyükelçimiz Bağış, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.