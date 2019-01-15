Kocaeli itfaiyesi bir yılda 3 bin 329 yangına müdahale etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılı boyunca başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti. Eğitimler, tatbikatlar, olaylara anında müdahale konusunda zorlu bir sınavı başarıyla veren İtfaiye Daire Başkanlığı, 504 personeli ile 3 bin 329 yangına müdahale etti. Kendi canlarını başkalarını kurtarmak için riske atarak görev yapan itfaiye ekipleri, 622 adet trafik kazası kurtarma, 2 bin 328 adet teknik kurtarma yaptı. İtfaiye ekipleri, 729 adet de sel ve su baskınında görev aldı.

İtfaiye ihbar hattı 110'dan yangın ve sel gibi durumlarda yardım talep eden vatandaşlar, anahtarlarını unutmaları sebebiyle kapıda kaldıklarında da itfaiyeden yardım istiyor. Anahtarlarını unutarak kapıda kalan 506 kişi itfaiyeyi arayarak kapılarını açtırdı. 2018 yılında Kocaeli İtfaiyesi'nin müdahale ettiği 3 bin 329 yangının oluşma nedenlerinin elektrik kontağı, ocak, soba, kalorifer, sigara, doğalgaz kaçağı, baca tutuşması, çatı, yıldırım düşmesi ve sabotaj kaynaklı oluştuğu tespit edildi.

110 Yangın ihbar hattına yapılan tüm yardım taleplerine en hızlı şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, 2018 yılında 134 adet atölye, imalathane ve fabrika yangınına, 428 adet motorlu araç yangınına, 65 adet odun, kömür deposu yangınına, 74 adet ormanlık ve fidanlık yangınına, bin 223 adet ot, saman, çöp ve ekin yangınına ve 690 adet diğer yangın türü olmak üzere 3 bin 355 adet yangına müdahale etti.