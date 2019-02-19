Kocaeli İtfaiyesi'nden 50 personele karda kurtarma eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Kartepe'de düzenlediği ‘'Kış Eğitimleri''nce 50 personele 3 gün boyunca farklı konularda eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Kartepe Kuzu Yayla ve Molla Yakup Çayırın'da düzenlediği ‘'Kış Eğitimleri''ne Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri katıldı. 50 kişilik ekip yoğun geçen eğitim kampında, 3 gün boyunca ter döktü. Yaz eğitimlerini başarıyla tamamlayan ekip, bu kez kar ortamında ve dağlık alanlarda aldığı kurtarma eğitimlerinde çetin doğa şartlarında mücadele etti.

Kar eğitimini başarıyla tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bundan sonra dağlarda da arama kurtarma yapabilme donanımı kazandı. Yaz mevsiminde sahillerde cankurtaranlık yapan itfaiye ekipleri, kış aylarında da dağlarda hayat kurtaracak. 50 kişilik ekip bundan sonra zor kış şartlarında karda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşacak.