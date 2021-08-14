Kocaeli İtfaiyesi'nden din görevlilerine yangın eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli'de görevli din görevlilerine yangın eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından, tüm ilçe müftülüklerindeki din görevlilerine yönelik seminerler düzenleniyor. Bu seminerler sayesinde, din görevlilerinin yangına yönelik bilgilendirilmesi sağlanarak halka daha etkin bir şekilde ulaşılması hedefleniyor.

Din görevlilerine bu kapsamda başta orman yangınları, yangın çıkış sebepleri, yangın önleme metotları ile taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı hakkında bilgiler sunuluyor. Evlerde, işyerlerinde ve araçlarda meydana gelebilecek yangınlara yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar da bu seminerlerin dahilinde aktarılıyor.

Din görevlileri, vaaz ve toplantılar başta olmak üzere yangına yönelik önlem ve müdahale konularında kendi çalışma bölgelerinde vatandaşlara bu bilgileri aktaracak. Özellikle yaz aylarında meydana gelen ve gelebilecek olan orman yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması, güvenlik önlemlerine riayet etmesi, yangın çıkmasına neden olan faktörler, acil durumlarda tek numara olan 112 Acil Yardım hattına ulaşım sağlanmaları başta olmak üzere birçok konuda nasıl hareket edileceğine dair bilgiler aktarılacak.