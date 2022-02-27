Kocaeli itfaiyesinden Hatay'da eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Hatay'da faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının itfaiye personeline eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, alanında ulusal ve uluslararası platformda yaptığı çalışmalardan elde ettiği tecrübe ve mesleki bilgileri, eğitim faaliyetleriyle başka birimlere aktarıyor. Gelen eğitim talepleri doğrultusunda hem Kocaeli hem de il dışındaki kurum ve kuruluşlara eğitim hizmeti veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM), Hatay'da faaliyet gösteren bir demir çelik firmasından gelen eğitim talebi de karşılıksız bırakmadı. Firma bünyesindeki itfaiye teşkilatına yeni alınan personele fabrika alanında eğitim verildi.

KOBİTEM eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde; yangına müdahale, yüksek açı kurtarma, trafik kazalarında kurtarma ve çökmüş yapılarda arama kurtarma ana başlıklarında teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.