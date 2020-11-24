Kocaeli itfaiyesine kurtarma malzemesi desteği yapıldı

Bir araba fabrikası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ekipman desteğinde bulundu.

Kocaeli'de bir araba fabrikası, Kocaeli İtfaiyesine ekipman yardımında bulundu. Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen törenle kurtarma malzemeleri Daire Başkanı Doğan Kara'ya teslim edildi. Daha önce birçok konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na destekte bulunan fabrika, bu kez Kocaeli İtfaiyesi'ne kurtarma malzemeleri bağışladı.

Törende fabrika yöneticilerine teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, “Kocaeli İtfaiyesi, 18 merkezde 485 personel ve bin 700 gönüllü itfaiyecisi ile hizmet veriyor. 1999 yılında yaşanan asrın felaketinin ardından büyük bir kurtarma tecrübesine sahip. Bu tecrübeyi her yıl yüzlerce itfaiyeciye eğitim vererek paylaşıyoruz. Bugün, itfaiyemize bağışlanan kurtarma ekipmanları gücümüze güç kattı. Bunlar olası bir felakette can kurtarmak için kullanılacak” diye konuştu.

Fabrika tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına 2 adet tam ekipmanlı Strongarm kapı açma seti, 5 adet tutma kollu sök-tak kablo, 5 adet kırıcı hilti, 16 adet akülü tilki kuyruğu testere, 20 adet hilti batarya seti ve 10 adet hilti şarj aleti bağışladı. Teslim törenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, fabrika yöneticilerine gönüllü itfaiyeci yelekleri hediye etti.