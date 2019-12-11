Kocaeli İtfayesi'nden eğitim alan 20 itfaiyeci sertifikalarını aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 82. dönemde eğitim alan 15 ilden 20 itfaiye erine sertifikaları törenle verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programı çerçevesinde temel itfaiyeci eğitim programları 82. dönemi tamamlandı. Eğitime 15 ilden 20 itfaiye eri katıldı. 82. dönemde eğitim alanlara sertifikaları törenle verildi. Eğitime Sinop, Kastamonu, Giresun, Amasya, Muş, Erzincan, Zonguldak, Çanakkale, Kütahya, Düzce, Edirne Burdur, Sinop, Hatay ve Kırıkkale illerinden 20 itfaiye eri katıldı.

Eğitimleri tamamlanan itfaiyecilere eğitimlerin ardından düzenlenen programla sertifikaları verildi. Programa İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, şube müdürleri ve itfaiye erleri katıldı. Sertifika töreninde konuşan Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Ömer İslamoğlu, “82. dönem hizmet içi eğitim programımızı başarıyla tamamladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan itfaiyecilere eğitim veriyoruz. Türkiye'nin en iyi eğitmenleri ile çalışıyorsunuz. Yapmış olduğunuz meslek tamamen farklı bir meslek. Kendinizi devamlı eğitmeniz gerekiyor. İnsan hayatını ve malını kurtarmak için çalışıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 82. dönem temel itfaiyeci eğitim programını tamamlayan 15 ilden 20 itfaiyeciye belgeleri verildi.