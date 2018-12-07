Kocaeli karla mücadeleye hazır

Kocaeli'nin yüksek noktalarında etkisini göstermeye başlayan kar yağışına karşı Büyükşehir kar timleri hazırlıklarını tamamladı.

Kocaeli'de yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri hazırlıklarını tamamladı. 550 Personel ve 225 araçtan oluşan ekipler yüksek kesimlerde sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutuyor.

Kocaeli'nde yüksek kesimlere yağan kar yağışıyla birlikte Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, Kandıra Sarıhocalar, Kartepe Otel Yolu, Başiskele Baraj Yolu, Derince İshakçılar, Dilovası Çerkeşli ve Gebze Pelitli gibi tuz depolama şantiyelerinde ekipler hazır olarak bekliyor. Ulaşım Dairesi ekipleri, buzlanmayı önlemek için tuz, solüsyon ve kar küreme araçlarını hazır tutuyor.

Yoğun kar yağışında Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar, İtfaiye, Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerde, Karla Mücadele Ekiplerine yolların açılması için destek sağlıyor. Ekipler gece ve gündüz olmak üzere yolların sürekli açık kalmasını için çalışmalarına devam ediyor.

İlçelerde bulunan yüksek ana arter ve ara arterlerde konuşlandırılan ekiplerde, yollarında kısa sürede açılması için 550 personeli ve 225 Adet Araç (3 Adet Kar Rotatifi, 31 adet kar küreme kamyonu, 6 adet kar küreme kamyonet, 23 adet grayder, 22 adet kanal kazıyıcı, yükleyici, 11 adet Loder, 15 Adet Ekskavatör, 6 adet kar robotu, 3 adet tır, 3 adet bobcat, 3 adet çekici trayler, 1 Adet dozer, 2 adet paletli yükleyici, 15 adet tuzlama kamyonu, 1 adet vinç, 13 adet pikap, 5 adet akaryakıt tankeri, 34 adet kar bıçaklı traktör ve diğer araçlar) karla mücadele için hazır bekletiliyor.