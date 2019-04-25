Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından bu yıl 11'inci düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında 490 yayınevi ve 80 STK'nın katılımıyla düzenlenecek fuarda 800'ün üzerinde etkinliğe imza atılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 27 Nisan - 5 Mayıs tarihileri arasında gerçekleştirilecek olan Kocaeli Kitap Fuarı'nı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yarın İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki tarihi çınar ağaçlara kitapların asılacağı etkinlikle başlayacak fuar öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Fatih Akbulut ve Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sezgin Özkarayel, fuar hakkında bilgiler aktardı.

Tanıtım toplantısında Kocaeli Kitap Fuarı hakkında önemli bilgiler aktaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, fuara 490 yayınevi ve 80 sivil toplum kuruluşunun katılacağını belirtti. 800'ün üzerinde etkinliğe imza atılmasının planlandığını kaydeden Yeşildal, 26 Nisan Cuma sabahı saat 07.30'da bir kez daha Kocaeli'de ağaçlar kitap açacağını ifade etti. İzmit kent merkezindeki Yürüyüş Yolu'nda bulunan asırlık çınar ağaçlarına yaklaşık 3 bin adet kitap asılacağını kaydeden Yeşildal, sabah işe giden vatandaşlar ya da ağaçlardan kitap toplayacağını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu adına kitap bağışlarının alınacağını dile getiren Yeşildal, “Gençler, Elinizden Gelen Kitap Olsun” kampanyasıyla kumbarada birikecek kitapların Kuyucu'nun okulunda yapılacak kütüphaneye verileceğini belirten Yeşildal, kumbaraya ilk kitabı ise şehit öğretmen Kuyucu'nun ailesi ve mesai arkadaşları atacağını söyledi. Rutin kitap fuarı söyleşilerinin dışında bu yıl her gün için "Anlatsam Roman Olur" temalı söyleşi ve panellerle yaklaşan Ramazan ayına özel "Ramazana Selam" söyleşileri yapılacağını belirten Yeşildal, vatandaşların etkinliklerle iyi bir şekilde vakit geçirmelerinin sağlanacağının altını çizdi.

Vatandaşların arabalarında sinema izlemeye davet eden Yeşildal, “Geleneksel hale gelen ‘Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğinin yanı sıra bu yıl kitapseverleri sürpriz etkinlikler bekliyor. Olabildiğince özgür ortamda, her düşünceden yazar ve kitap fuarda yer alacak. 490 yayınevi ve 80 STK'nın katılımıyla düzenlenecek fuarda 800'ün üzerinde etkinlik planlandı. Rutin kitap fuar söyleşilerinin dışında bu yıl her gün için ‘Anlatsam Roman Olur' temalı söyleşi ve panellerle yaklaşan Ramazan ayına özel ‘Ramazana Selam' söyleşileri yapılacak. Bir başka sürpriz de ‘Arabada Sinema' etkinliği olacak” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasının ardından son buldu.