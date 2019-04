Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen ve 490 yayınevi, 80 sivil toplum kuruluşu, 750'yi aşkın söyleşiye ev sahipliği yapacak olan Kocaeli Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Kocaeli Kitap Fuarı 11'inci kez kapılarını açtı. Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Kocaeli Kitap Fuarı, gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılış törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Yaşar Çakmak, milletvekilleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ve yazarlar katıldı. Yazar Ayşe Kulin ise kitap fuarına onur konuğu olarak katıldı. Açılış töreninde konuşan Ayşe Kulin, bir yazar olarak Kocaeli'de okurlarla buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Kitap fuarlarının önemine değinen Kulin, kitap fuarlarının insanların kitaplara karşı olan ilgisinin artmasını sağladığını vurguladı.

"Fuarımız pek çok rekora imza attı"

Kulin'in ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar çakmak ise, “Kitap fuarımızın 11'incisini düzenliyoruz. Bundan önce düzenlediğimiz 10 fuarda 4 milyon 700 bin kitapsever, fuarımızda kitaplarla, yazarlarla, kitapseverlerle buluştu. Fuarımız pek çok rekora imza attı. Bu yıl, fuarımızın içeriği, katılımcıları ve misafir yazarlarına baktığımızda İnşallah yeni rekorlara daha imza atacağız. Okumak her yaramızın merhemidir, ilacıdır. Zira çevre duyarlılığından entelektüel verimliliğe, tarih bilincinden vatandaş duyarlılığına, her güzel şey kitapla buluşmanın mahsulüdür. Bugünden başlayarak, 5 Mayıs akşamına kadar şehrimiz kitap kokacak. Şehrimiz, kitabın yaydığı her türlü güzellikle buluşacak. Şehrimiz daha güzel olacak. 490 yayınevi, 80 sivil toplum kuruluşu, 750'yi aşkın söyleşi, paneller ve imza etkinlikleri ile kitaplardan bir dünya kuracağız. Kocaeli'nin, Türkiye'nin, insanlığın daha mutlu olması için, kitapların arasında dolaşacak, yeni ufuklar keşfedeceğiz. Bu yılki temamız ‘Roman ve hikaye'. Bu çağın en büyük devrimcilerinden biri olan Steve Jobs, ‘Dünyanın en güçlü adamı hikâye anlatıcısıdır' diyor. Biz de hikayelerin peşine düşeceğiz. Bir kokudan, bir sesten, bir renkten, bir aşktan, bir başarıdan, bir yıkıntıdan, insan hallerinden yoğrulan hikayelerle zenginleşeceğiz” dedi.

"Bu fuar bize eksikliklerimizi azaltmak için bir fırsat sunuyor”

Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda sizlerle olmaktan onur duyuyorum. Kocaeli sanayi şehri olarak biliniyor. Ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan şehirlerin başında geliyor. Ama Kocaeli aynı zamanda bir eğitim şehri. Bu tür alanlarda birçok faaliyet yürüten bir kent. 2 üniversitesinde 80 bini aşan öğrenci sayısı ile Türkiye'de önemli bir potansiyele sahip kent. Böyle genç bir nüfusa sahip kentte kültürel alanlar olması malum. Uluslararası verilere baktığımız zaman Türkiye'de kitap okuma ile ilgili bazı problemler var. Okunan kitap sayısı gibi belli konularda henüz arzuladığımız noktada değiliz. Bugün bu fuar bize eksikliklerimizi azaltmak için bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

750'den fazla söyleşi yapılacak

Yapılan konuşmaların adından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından Ayşe Kulin'e hediye takdim edildi. Açılış töreni, kurdele kesimi ile sona erdi. 27 Nisan-5 Nisan arasında devam edilecek fuarda 490 yayınevi, 80 sivil toplum kuruluşu yer alıyor. 750'yi aşkın söyleşinin yapılacağı fuarda yazarlar da okurları ile buluşacak. Saat 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak fuarda ayrıca Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından öldürülen Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun okuluna kütüphane yapılması için kitap bağışları alınacak.