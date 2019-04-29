Kocaeli Kitap Fuarında ‘Okumak' isimli söyleyişi gerçekleşti

kez düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olan mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer, ‘'Okumak'' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Karamürsel Alp Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye okurlar adeta akın etti. İnançer, ilgiyle izlenen söyleşisinde okumanın ve bilginin hayata tatbik edilmediği takdirde bir anlam taşımayacağını söyledi.

İnançer, bugünkü adı eğitim olan okul sisteminde çocukların sınav edildiğini söyleyerek, “Bunun sonucunda da bir not veriliyor. Başarısızlık varsa o başarısızlığı araştıran çok az sayıda öğretmen var. Ayrıca okulların bir kısmı tıpkı bazı hastaneler gibi dükkan, ticarethane olmuş” dedi.

Söyleşide toplumun sorunlarının nedeni Peygamber Efendimizden uzaklaşmak olduğunu söyleyerek, “Ben sık sık bu toplumun dertlerinden birinin de Peygamber Efendimizden uzaklaşmak ve onu yeterince anlamamaktan kaynaklandığını düşünüyorum” diye konuştu.

Anne ya da baba diye hitap etmenin yanlış olduğunu anlatan İnançer, “Allah bu ayetleri gönderirken, laf olsun diye mi gönderdi yoksa bu kelimelerden bizim de istifade etmemizi mi istiyor. Kaç tanemiz annecim, babacım diyoruz. Peygamberin varlığından haberdar olmak onu tanımak değildir. Her Müslüman için, Ahzap suresine göre, peygamber zevceleri bizim annelerimizdir. Peygamber zevcelerinin bizim annemiz olması ise Allah emridir. İsimlerini bilmekten bile aciziz. Onların adlarını ve hayatlarını bilsek hayatımıza da tatbik ederdik” şeklinde konuştu.

Beden gözü ile olaylara bakmanın yanlış olduğuna dikkat çeken İnançer, “İnsanın içinde bir bilgi cevheri var. Bunun büyük bir kısmı tecrübe ile elde ediliyor. Bilgileri tatbik ederek doğruyu buluruz” ifadelerine yer verdi.

İnançer sözlerini Peygamber Efendimizin, “Siz bildiğinizle amel edin Allah sizi ilme ulaştırır” hadisini hatırlatarak sona erdirdi.