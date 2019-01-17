Kocaeli KOBİS'i çok sevdi

Kocaeli'de haklın büyük beğenisini kazanan ve 70 istasyonda hizmet veren KOBİS'e üye olanların sayısı 86 bin 760'a yükseldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KOBİS (Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi) Projesi büyük ilgi gördü. İzmit merkezde başlayan proje daha sonra 12 ilçeye yayıldı. Yeni istasyonların kurulduğu KOBİS 86 bin 760 üyeye ulaştı. KOBİS, açıldığı ilk günden bu yana Kocaelililer tarafından benimsendi. KOBİS il genelinde kent içi erişimi kolaylaştırmasının yanı sıra, toplu taşıma sistemine alternatif olarak vatandaşlar tarafından tercih edilir hale geldi. Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisiklet, ulaşımın yanı sıra vatandaşlara spor yapma imkanı sağlıyor.

36 istasyon ile hizmet veren KOBİS için 12 ilçede 34 yeni istasyon kuruldu. Yeni bisiklet istasyonlarından İzmit'e 9, Başiskele'ye 2, Kandıra'ya 2, Körfez'e 4, Gölcük'e 2, Karamürsel'e 3, Derince'ye 4, Kartepe'ye 2, Dilovası'na 1, Gebze'ye 6 ve Çayırova'ya 2 adet olmak üzere toplamda 34 adet yeni istasyon inşa edildi. KOBİS istasyon sayısı yeni kurulan istasyonlar ile 70'e ulaştı. 12 İlçede kullanılan ve kullanıldığı ilk günden bu yana vatandaşların büyük ilgi gösterdiği KOBİS'te üye sayısı 86 bin 760'a ulaştı. 86 bin 760 üyenin 31 bin 180'i abonman karta sahip. 53 bin 404 üye KOBİS ten kart ile yararlanırken, 2 bin 101 üye ise kredi kartı ile KOBİS'e üye oldu.