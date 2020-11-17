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Kocaeli Kongre Merkezi üstgeçidi yılsonuna hazır

Çelik ayak montajı tamamlanan Kocaeli Kongre Merkezi üstgeçidinin yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvay güzergahında bulunan üstgeçitlerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Bilim Merkezi'ne ulaşımı rahatlatacak üstgeçit çalışması büyük ölçüde tamamlanırken Kocaeli Kongre Merkezi'nin bulunduğu alana yapılan üstgeçidin çelik ayak montajı tamamlandı. Sekapark ve kent arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan son üst geçit ise Eğitim Kampusu durağında yapılıyor. Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan üstgeçitte sondaj ve kazık imalatı çalışmalarının ardından çelik ayak montajı tamamlandı. Kiriş, korkuluk ve merdiven imalatları devam eden üstgeçidin yılsonuna kadar açılması planlanıyor.


Tramvay durağından inen vatandaşların Kongre Merkezi'ne ve Sekapark alanına geçebilmeleri için üstgeçit köprüsü inşaat çalışmalarına sürdüren Büyükşehir ekipleri, üstgeçidin hızlı bir şekilde tamamlanması için büyük çaba sarf ediyor. Yapılacak üstgeçit, 61 metre uzunluğunda ve 3.3 metre genişliğinde olacak ve engelli ve 65 yaş üstü yayaların kullanması için 2 adet asansör bulunacak.

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