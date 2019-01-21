Kocaeli Körfezi göçmen kuşların yeni cenneti haline geldi

Kocaeli'de yapılan çok sayıda arıtma tesisi, Körfezin temizlenmesinde önemli rol oynuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre yatırımları ile her geçen gün daha da temiz hale gelen Körfez, kirli gri görüntüsünden kurtularak, temiz mavi bir görüntüye kavuştu. Yapılan tesislerde atık suların yüzde 99'unun arıtıldığı, uçakla ve diğer kontrollerle gemilerin kirletmesinin büyük oranda engellendiği Körfez, çalışmaların meyvesini yıllardır mahrum kaldığı canlı popülasyonuna da kavuşarak alıyor. Temizlik oranı artmaya devam eden Körfez, göç eden binlerce su kuşunun uğrak yeri haline gelerek, su kuşlarının yeni cenneti oldu.

Kocaeli göç rotası oldu

Sıcak bölgelere göç eden su kuşları dinlenmek ve beslenmek için İzmit Körfezi'nin doğu sahilini tercih etmeye başladı. Körfez kıyılarını ziyaret eden göçmen kuşlar, hem dinleniyor hem de beslenme imkanı buluyor. Renkleri ve görünümleriyle dikkat çeken flamingoların uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi, meraklı vatandaşların da uğrak noktası haline geldi.

2006 yılında sulak alan ilan edildi

Geçtiğimiz yıllarda birkaç tane görebildiğimiz flamingolar, artık daha büyük sürüler halinde İzmit Körfezi sulak alanına geliyor. İzmit Fuarı arkasındaki bölgede kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde 168 farklı kuş türü barınıyor.

Binlerce kuş sulak alanda

Koruma altındaki sulak alan şehir merkezinde çeşitli kuş türlerini bir arada gözlemeye imkan sağlıyor. Flamingoların yanında sahil bölgesinde en çok görülen kuşlar arasında yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna ve balıkçıl gibi kuş türleri görmek mümkün.

7/24 gözetim altında

Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu Körfez'deki sulak alanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenerek alanda avlanma yapılmaması için koruma altında tutuluyor. Ekiplerince 7/24 gözetim altında tutulan alanda kaçak avcılığa göz açtırılmıyor.