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Kocaeli merkezli 10 ilde kaçak silah operasyonu

Kocaeli Emniyeti tarafından Kocaeli merkezli 10 ilde yapılan operasyonda onlarca kaçak silah ele geçilirken, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Amirliği ekipleri yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze KOM Grup Amirliğince, Kocaeli merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli hakkında ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 31 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 433 adet fişek ele geçirildi.

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