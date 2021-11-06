İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli merkezli 2 ilde terör operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonla PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyeleri olduğu tespit edilen 3 kişiyi yakalamak amacıyla Kocaeli merkezli operasyon düzenlendi. Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı olarak yapılan operasyonla Türkiye'ye illegal yollarla gelen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. A.M. ve M.N.Ş. Kocaeli'de, M.R. isimli şüpheli ise İzmir'de yakalandı. Şüphelilerden A.M.'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandığı ve terör örgütü tarafından tedavisi yapıldıktan sonra Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Diğer şüphelilerden M.N.Ş.'nin ise eğitimli örgüt mensubu olduğu ve yaklaşık 10 kişilik bir grubun sözde komutanı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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